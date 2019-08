Estas son nuestras razones para que veas esta serie futurista – Years and Years

Después del éxito de Chernobyl, HBO presentó otra miniserie excelente. Esta vez no se trataba de una producción original, sino de Years and Years, un show de la BBC que da un vistazo a un posible futuro, centrándose en los próximos 15 años. Creada por Russell T Davies, ha sido mencionada como la mezcla perfecta entre Black Mirror y This Is Us.

Si todavía no te has decidido a verla, aquí te contamos porqué deberías hacerlo.