Estas son nuestras razones para que veas la historia de estos extraños héroes – Doom Patrol

¿Todavía no la ves? Aquí tienes algunas razones para hacerlo…

Ya casi estamos llegando al final de la primera temporada de Doom Patrol y, honestamente, no puedo creer que el amor por esta serie no desborde en el mundo digital. Esta segunda producción de DC Universe se ha convertido en una de mis favoritas, superando, incluso, a la maravilla que se había generado con Titans .

1 . Es un spin-off de Titans

2 . Personajes delirantes

Además, en Doom Patrol tenemos a Cyborg (personaje clásico de DC que no necesita introducción) y a Crazy Jane , una joven con personalidades múltiples. La combinación entre todos estos seres es delirante, divertida y especial.

Esos raros que vivían con Gar son: Cliff Steele , un automovilista que sufrió un accidente en el que solo su cerebro pudo preservarse, Larry Trainor , un piloto estrella que tuvo un encuentro cercano con la energía negativa, Rita Farr , una actriz famosa en el pasado quien ganó la capacidad de deformarse como una masa viscosa y The Chief , un doctor entregado a salvar y proteger a aquellos con dones extraños, que el mundo margina.

3 . Brendan Fraser

Pasamos demasiado tiempo sin Brendan Fraser . En Doom Patrol , le da la voz a Robotman (y el cuerpo, cuando nos muestran a Cliff Steele antes del accidente). A pesar de ser el más básico de todos, Cliff es de los preferidos del público. Su constante “WHAT THE F*CK?” ante cada cosa ridícula que sucede nos representa.

4 . Diane Guerrero

Si te gustó verla en Orange Is The New Black, prepárate para amarla en Doom Patrol. Diane demuestra que es una de esas actrices imperdibles de esta generación al encarnar a Jane y a sus múltiples personalidades. ¿Has visto el film Split? Bueno, algo así, pero con superpoderes.