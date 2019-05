Estas son nuestras razones para que veas la serie más infravalorada de Netflix – On My Block

El show creado por Lauren Iungerich ( Akward ) y los guionistas Eddie Gonzalez y Jeremy Haft ( ll Eyez On Me ), es una de las sorpresas más agradables del último año dentro de Netflix y su segunda temporada ratificó lo que su primera entrega nos había mostrado: es una de las mejores creaciones de la plataforma.

Lo que hace fabuloso a On My Block es que utiliza algunos de los aspectos de Stranger Things como la lealtad a los amigos, el comienzo en el amor, la comedia y las discusiones sin sentido entre preadolescentes, por ejemplo, pero todo esto en la actualidad, en un barrio real y con raíces latinas, lo que hace que nos podamos conectar mucho más.

Para tener una pequeña idea de por qué esta es una de las ideas más refrescante de los últimos tiempos en Netflix , On My Block tiene una calificación de 95% en la primera temporada y de 100% en la segunda en Rotten Tomatoes ; mientras que en IMDb tenemos un promedio de 8.3 .

Al no tener el elemento de la fantasía en el medio, es mucho más fácil sentir empatía con los protagonistas. Además, aquí los chicos no son un puñado de niños ricos que se meten en problemas raros como en The Society, Stranger Things o muchas otras series de adolescentes: Freeridge es un barrio muy complicado donde nuestros protagonistas se ven obligados a madurar antes de tiempo porque si no lo hacen pueden ser asesinados o caer en la delincuencia, algo que, lamentablemente, es muy común en muchos lugares de Latinoamérica.

Aquí el horror no lo aporta un monstruo fantástico con un nombre raro que vive en otra dimensión: en Freeridge el terror lo aportan Los Santos y Los Profetas, las dos pandillas que están en guerra. Uno de nuestros chicos (César), es hermano del líder de una de las bandas, por lo cual, sin quererlo, convierte a sus amigos en un blanco y de allí surge toda su implicación en el asunto.