Estas son nuestras razones por las que DEBES ver este film de Netflix

El pasado 6 de Marzo Netflix estrenó un film original titulado Spenser: Confidential. La película sigue a Spenser, un ex policía que cumplió un tiempo en prisión y que, al salir, se verá tentado a investigar una enorme red de corrupción y mafia. Si todavía no le has dado una oportunidad a Spenser: Confidential, aquí te contaremos porqué deberías hacerlo.