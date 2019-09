Estas son TODAS las adaptaciones de la obra de Stephen King en la pantalla chica

Lo sabemos: después de It: Chapter Two todavía tienes ganas de más del mejor terror de todos. Por eso, aquí en Spoiler Time, te contaremos acerca de TODAS las adaptaciones que tuvo la obra del enorme Stephen King a la pantalla chica. Tranquilo, hay mucho pero mucho más para ver…

1 . Salem’s Lot

La primera adaptación de una obra de Stephen King a la televisión data de 1979 y es una miniserie basada en la novela Salem’s Lot. La protagonizaron David Soul y James Mason. ¿Una curiosidad? Esta miniserie es una de las principales influencias de Joss Wheedon para crear a nuestra queridísima Buffy.

2 . It

En 1990 el payaso Pennywise llegaba a la pantalla chica de la mano de esta miniserie dirigida por Tommy Lee Wallace, con Tim Curry en la piel del payaso que más miedo nos da. ¿Tú también la has visto?

3 . The Tommyknockers

En 1993 llegaba esta miniserie basada en la novela homónima del maestro del terror, que cuenta la historia de Haven, un pueblo en Maine, por supuesto, en el que una escritora descubre los restos de una nave alienígena. La escritora es interpretada por Marg Helgenberger, a quien aprendimos a amar en CSI: Las Vegas.

4 . The Stand

Conocida en América Latina como “Apocalipsis“, The Stand se estrenó solo un año después que The Tommyknockers y es también una miniserie, que estuvo dirigida por Mick Garris, a quien el mismo Stephen King eligió para la tarea. Sí, se está trabajando actualmente en una nueva adaptación de esta obra.

5 . The Shining

Mientras esperamos por Dr. Sleep, es un buen momento para recordar esta miniserie también dirigida por Mick Garris del clásico de Stephen King, The Shining. Steven Weber y Rebecca De Mornay son los encargados de darle vida al matrimonio Torrance en esta versión.

6 . Salem’s Lot

Más de 20 años después de su primera adaptación, esta obra del maestro del terror volvió a la pantalla chica de la mano de Mikael Salomon en el rol de director y con Rob Lowe, Donald Sutherland y Andre Braugher como protagonistas. ¿Qué versión te gustó más?

7 . The Dead Zone

También conocida como Stephen King’s Dead Zone, esta serie protagonizada por Anthony Michael Hall nos acompañó durante más de cinco años, con seis temporadas en total. Durante algún tiempo hubieron rumores de su retorno, de la mano de SyFy, pero el proyecto no prosperó.

8 . Nightmares and Dreamscapes: From The Stories of Stephen King

Esta antología de TNT recoge adaptaciones de cuentos de Stephen King, la mayoría de la colección homónima, pero también de algunos otros que se encontraban en otras recopilaciones.

9 . Under The Dome

Más cerca ya de nuestro recuerdo y de la televisión como la conocemos tenemos a Under The Dome, este show de CBS que se estrenó en el 2013 y contó con tres temporadas. ¿La has visto?

10 . 11.22.63

Protagonizada por James Franco, esta miniserie de 8 episodios tiene entre sus productores ejecutivos no solo al gran Stephen King, sino también a J. J. Abrams. La historia detrás de esta novela y este show es la de Jake Epping, un joven profesor al que se le presenta la oportunidad de viajar en el tiempo para salvar a JFK.

11 . The Mist

Una sola temporada duró esta nueva adaptación de La Niebla (que anteriormente había sido llevada a la pantalla grande), que cosechó críticas bastante negativas. ¿Llegaste a verla?

12 . Mr. Mercedes

Esta serie está basada en la trilogía de Bill Hodges y, actualmente, se está transmitiendo su tercera temporada. Con Donald Gleeson en el rol de Bill Hodges, un detective retirado, es un policial negro increíble que, sin embargo, deja lugar para algunas cositas sobrenaturales.

13 . Castle Rock

Castle Rock es la última de nuestra lista. La serie de Hulu se inspira en los personajes y eventos de toda la obra de Stephen King y tuvo una primera temporada muy aclamada por la crítica. Mientras esperamos la segunda temporada, puedes repasar nuestras razones para verla haciendo clic aquí.

Por supuesto, además de todas estas producciones aquí mencionadas, hay otras en las que Stephen King estuvo involucrado, por ejemplo, como guionista (The X Files, sin ir más lejos), o que se basan de forma más relajada en la obra de este escritor, como Haven. El maestro del terror tiene una presencia muy fuerte en la pantalla chica que, por suerte para nosotros, continúa hasta el día de hoy.