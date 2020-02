Estas son TODAS las canciones de Disney que han ganado el Oscar

Los premios Oscar llegaron y eso nos lleva a recordar las anteriores entregas, sus ganadores, sus números musicales, sus perlitas, TODO. Es por eso que nos hemos a repasar muchas de las nominaciones que Disney ha tenido a lo largo del tiempo (puedes leer aquí) y recordamos que además de Mejor Película Animada, Disney suele estar nominado a Mejor Canción Original. Si bien este 2020 dos películas de Disney estaban nominadas a Mejor Canción Original por Frozen II y por Toy Story 4, la Casa del Ratón no pudo lograr la estatuilla. Sin embargo, Disney tiene historia, como dijimos antes, y por eso vamos a puntear todas las películas de Disney (y Pixar) que han recibido el premio a Mejor Canción Original por La Academia.

1 . Pinocchio (1940) – When You Wish Upon a Star

Escrita por Leigh Harline y Ned Washington.

2 . Song of the South (1946) – Zip-a-Dee-Doo-Dah

La música fue compuesta por Allie Wrubel y su letra por Ray Gilbert.

3 . Mary Poppins (1964) – Chim Chim Cher-ee

Julie Andrews y Dick Van Dyke marcaron a varias generaciones con esta película. Si bien todas sus canciones son inolvidables fue Chim Chim Cher-ee, compuesta por los Hermanos Sherman, la que obtuvo el premio a Mejor Canción Original. Es más en 2005 Julie Andrews la incluyó en su colección Julie Andrews Selects Her Favorite Disney Songs.

4 . The Little Mermaid (1989) – Under the Sea

Luego de más de 20 años Disney volvió a obtener el galardón por Mejor Canción Original de la mano de Under the Sea, compuesta y producida por Alan Menken y Howard Ashman e interpretada por el actor y cantante Samuel E. Wright. ¡La amamos!

5 . Beauty and the Beast (1991) – Beauty and the Beast

Compuesta por los mismos que realizaron Under The Sea de La Sirenita fue, en un primer momento, interpretada por Angela Lansbury. Luego llegó el dueto de Celine Dion y Peabo Bryson.

6 . Aladdin (1992) – A Whole New World

Escrita por Tim Rice y Alan Menken, la canción central de esta película, A Whole New World también obtuvo un Oscar como Mejor Canción Original. Fue interpretada por Brad Kane y Lea Salonga, quienes ponían la voz (en la versión original) a Aladdín y Jasmín.

7 . The Lion King (1994) – Can You Feel the Love Tonight

Este 2020 Elton John recibió un Oscar a Mejor Canción Original por Rocketman (2019) pero antes, en los noventa y de la mano de El Rey León, se llevó esa misma estatuilla por la gran Can You Feel the Love Tonight. La película también se llevó el Oscar a Mejor Banda Sonora.

8 . Pocahontas (1995) – Colors of the Wind

Una de las canciones más recordadas de Disney. Colors of the Wind fue compuesta por Stephen Schwartz y Alan Menken e interpretada por Judy Kuhn.

9 . Tarzan (1999) – You Will Be In My Heart

De la mano de Phil Collins llegó esta magnífica versión titulada You Will Be In My Heart. Además, contamos con la versión en español.

10 . Monsters, Inc. (2001) – If I Didn’t Have You

If I Didn’t Have You, escrita por Randy Newman, fue interpretada por John Goodman y Billy Crystal quienes interpretan a Sullivan y Mike, respectivamente.

11 . Toy Story 3 (2010) – We Belong Together

Nuevamente Toy Story se llevó el premio. Esta vez la canción fue We Belong Together, compuesta por Randy Newman, quien se llevó la estatuilla nuevamente Oscar luego de la obtenida por su trabajo con Monsters, Inc.

12 . The Muppets (2011) – Man or Muppet

De la mano de Disney llegó en 2011 la nueva película de Los Muppets, en la cual escuchamos la canción Man or Muppet. Fue compuesta por Bret McKenzie e interpretada por Jason Segel, Peter Linz, Bill Barretta y Jim Parsons.

13 . Frozen (2013) – Let It Go

Una canción que seguimos entonando con sentimiento al día de hoy, Let It Go fue compuesta por Kristen Anderson-Lopez y Robert López.

14 . Coco (2017) – Remember Me

Hablemos de canciones de Disney que emocionan hasta las lágrimas, hablemos de Remember Me. Tanto entonada por Hector o Coco, nos encanta. Compuesta por los mismos que nos entregaron Let It Go, tiene su propia estatuilla a Mejor Canción Original. Se lo merecía.