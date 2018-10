Estas son TODAS las diferencias entre Sabrina de la década de 1990 y la actual – Chilling Adventures of Sabrina

Ayer 26 de Octubre de 2018 llegó la nueva serie de Netflix, Chilling Adventures of Sabrina, para muchos un revival de la inolvidable serie de fines de los noventa, Sabrina The Teenage Witch. Ambas, a su manera, nos muestran la vida de Sabrina Spellman. Lo que se respeta en ambos casos es que las dos chicas son mitad bruja y mitad mortal, además que viven con sus tías Hilda y Zelda. Pero fuera de eso todo es distinto: por ejemplo Sabrina The Teenage Witch, la Sabrina de Nickelodeon, está basada en el cómic de Archie Comics, y es una sitcom por ende la comedia es el factor más importante; en Chilling Adventures of Sabrina la historia se basa en el cómic que lleva el mismo nombre y fue creado por el creador de la serie, Roberto Aguirre-Sacasa.

Pero MOMENTO: estas no son las únicas diferencias, y aquí está It’s Spoiler Time para informarte. Les dejamos en este artículo TODAS las diferencias hay entre Sabrina The Teenage Witch que nos hizo amar a Melissa Joan Hart y la Sabrina de esta nueva generación.