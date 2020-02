Estas son TODAS las dudas que nos dejó la sexta temporada – Grace & Frankie

5 . ¿Coyote tendrá un final feliz?

Jess es, curiosamente, la ex novia de Bud , pero Coyote terminó enamorándose de ella. Al final de la temporada, estaba muy claro que la pareja tiene una conexión profunda y pensaban en algo a largo plazo. Con suerte, veremos un final feliz para ambos. ¿O será que sus caminos también se separarán?

4 . ¿Progresará el Rise Up?

Luego de que Grace arruinara la inversión que pretendía hacer Mark Cuban , Rise Up parecía ser algo imposible, ya que no tenían la plata suficiente comercializar su innovador inodoro, por suerte Nick les dejó una torta de dinero debajo del sofá antes de ir preso. Eso arregla un problema, pero ¿qué pasa con los inconvenientes de seguridad y diseño? A Sol y Robert se les inundó el baño y tuvieron que mudarse de casa, ¿podrán solucionar eso también?

Rise Up es un invento fantástico creado por Grace y Frankie . Es innovador, elegante y muy útil. Imagínese si los centros de terapia u hospitales comenzaran a comprar el inodoro para sus pacientes, sería genial. El problema es que, por lo que vimos al final de temporada, deberíamos arreglarle algunas cosas primero.

3 . ¿Saldrá Nick de la cárcel?

Con él en la cárcel, ¿cómo afecta eso a su matrimonio? ¿Podrá salir de prisión alguna vez? Quizás Grace tenga que recurrir a las habilidades de Robert y Sol como abogados… A no ser que no le importe tanto que él se quede allí…

Durante la temporada, Frankie se dio cuenta que Grace necesitaba estar con su marido. No obstante, el personaje de Jane Fonda nunca logró acostumbrarse a su nueva vida y parecía estar dispuesta a cortar con Nick . Sin embargo, para el final de la temporada, él es llevado a presión por evasión de impuestos.

2 . ¿Cómo será la relación de Brianna y Mallory?

Brianna y Mallory no tuvieron la mejor relación durante esta temporada. Estaba claro que Mal no estaba siendo apreciada en Say Grace y estaba interesada en otras opciones. Finalmente logró salirse con la suya el tema es que, extrañamente, ahora es la supervisora de su hermana.

Trust Us Organics compró Say Grace y le ofrecieron a Brianna un papel de supervisora en San Francisco, pero cuando ella lo rechazó para quedarse con Barry, Mallory lo tomó. Aunque este trabajo es exactamente lo que Mal necesitaba, es también exactamente lo que su hermana no quería. Esta es una nueva dinámica que nunca antes habíamos visto y seguramente será un píldora muy difícil de tragar para Bri. ¿Cómo terminará eso?