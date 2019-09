Estas son TODAS las películas live action que Disney lanzó de sus clásicos animados

1 . El libro de la selva: la aventura continúa (1994)

2 . 101 Dálmatas (1996)

También conocida como los 101 Dálmatas: ¡Más vivos que nunca! esta es una de las películas más recordadas en live action. Si bien no tuvo el complemento de los diálogos de los perros, sí obtuvo la gran actuación de Glenn Close como Cruella de Vil , lo mejor de la película.

3 . 102 Dálmatas (2000)

4 . Alicia en el País de las Maravillas (2010)

5 . Maléfica (2014)

6 . Cenicienta (2015)

Para muchos es la mejor live action de Disney , personalmente no lo creo así. La realidad es que esta versión protagonizada por Lily James , Richard Madden y Cate Blanchett se aleja BASTANTE de la historia creada por los Grimm . Basada en la versión animada de 1959 , tiene una gran diferencia con respecto a otros clásicos llevados al live action: no posee tantos musicales, respetando solo las partes del baile.

7 . El libro de la selva (2016)

8 . Alicia a través del espejo (2016)

De la mano de Tim Burton llegó esta segunda parte en la que Alicia regresa, una vez más. Está bien, esta no tuvo su versión animada pero es la continuación del live action de Alicia . Debemos destacar que la versión original de la película, la animada de 1951 , era una fusión de ambos libros de Lewis Carroll .

9 . La Bella y la Bestia (2017)

Admitamos que estábamos enloquecidos por este live action protagonizado por Emma Watson y Dan Stevens . Si bien respeta en gran parte a la versión animada de 1991 , tuvo muchas vueltas de tuerca, sobre todo al profundizar en la historia de Bella . Para muchos es el mejor live action hasta el momento, y contó con una gran versión de Be Our Guest por Ewan McGregor .

10 . Christopher Robin (2018)

Ok, no es un 100% remake pero sí una nueva versión de Winnie the Pooh en versión live action. Es más que nada una continuación de esa historia. Lo lindo de esta versión es que juega completamente con la melancolía y la nostalgia, además de dejarnos en claro que nunca se es lo suficientemente adulto para dejar de jugar. Recomendamos verla… ¡con muchos pañuelos ya que está cargada de emoción!