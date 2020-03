Estas son TODAS las preguntas que debe responder el resto de la temporada final – How To Get Away With Murder

Tristemente How To Get Away With Murder concluirá este año, pero no sin antes volarnos la cabeza con numerosas dudas, enredos, muertes y resurrecciones.

Con solo 6 episodios restantes, la serie que regresa el 2 de Abril, debe resolver varios enigmas y revelarnos el verdadero destino de la abogada Annalise y sus estudiantes de la escuela de leyes.

¿Lograrán salirse con la suya o por fin serán castigados por sus crímenes? A continuación te dejamos con las 8 preguntas que nos dejó el midseason finale de la sexta y última temporada de la serie.