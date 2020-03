Estas son todas las preguntas que nos quedaron tras ver la primera temporada – I Am Not Okay With This

6 episodios no fueron suficientes para todos los que nos enamoramos de I’m Not Okay With This. Sin embargo, aunque fueron pocos, sí nos dieron mucho qué pensar acerca de la futura segunda temporada

La primera entrega apenas fue la punta del iceberg, la introducción para nuestra heroína y sus superpoderes. Por eso, decidimos compartirte una lista con las preguntas que se han quedado rondando en nuestra cabeza desde que la terminamos de ver.