Estas son TODAS las series canceladas en Netflix en los últimos 3 meses y sus razones

¿Pero qué está pasando con la famosa plataforma de streaming? ¿Por qué ha decidido finalizar con tantas series en tan poco tiempo? ¿Acaso no está escuchando a sus televidentes? La respuesta no es difícil, pero vayamos punto por punto.

En los últimos meses hemos recibido noticias sobre diversas cancelaciones por parte de la plataforma Netflix , encendiendo el enojo de sus usuarios, quienes a través de redes sociales no dudaron en demostrar su molestia ante tales hechos.

Ahora sí, entremos en materia. Para este análisis consideramos 7 series: Spinning Out , Soundtrack , Osmosis , No Good Nick , Marianne , Daybreak y Mindhunter ; a su vez, dividiremos por motivos.

Existen dos factores para determinar la renovación de una serie: número de visualizaciones (rating) y/o una historia que de premios. Esos son los primeros puntos a considerar, aunque siempre existe el factor monetario, el cual puede aplicar o no dependiendo el caso.

Las siguientes 4 producciones no fueron innovadoras y no aportaron nada nuevo al proceso de hacer y consumir televisión. A su vez, tuvieron poca o nula promoción.

1 . Spinning Out

La serie parecía un ambicioso proyecto al tener a Emma Roberts como protagonista, pero su salida cambió la historia. Si bien Kaya Scodelario es una actriz competente, no tiene el nombre de su predecesora.

2 . Soundtrack

La premisa de esta historia se sentía vieja y además tenía el peso de Glee sombre sus hombros. Usar el recurso de canciones para contar un relato no es nuevo, e incluso ha sido demasiado explotado en los últimos años con películas como Bohemian Rhapsody o Rocketman .

3 . Osmosis

4 . No Good Nick

Estas dos producciones sí tuvieron una mayor promoción y exposición dentro del home de Netflix, pero su estreno se vio ensombrecido por series como Unbelievable y La Casa de las Flores, respectivamente. Veamos.

1 . Marianne

A esta serie de terror francesa le jugó en contra su origen. El público está acostumbrado al terror boo! y de jumpscares, tradicionales en EE.UU . La parte psicológica y de pocos sustos no conquistó a las masas.

2 . Daybreak

Una producción que tuvo todos los números para ganar pero que igualmente fue cancelada. Un caso casi único, digamos.

1 . Mindhunter

Por último y no menos importante es Mindhunter, serie que si bien no cuenta con los número de visualizaciones como Stranger Things o The Witcher, ha logrado una buena crítica entre el público y la prensa, lo que la ha posicionado como una fuerte contendiente en las temporadas de premios. Pero, HOLA, es Davin Fincher y su falta de tiempo la que la hacen una serie con una “cancelación” indefinida hasta que su creador retome la idea.

Si bien no tiene la promoción que otras producciones, el valor artístico que ha demostrado tener compensa todo.