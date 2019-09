Estas son TODAS nuestras razones para que de una vez veas la última película de Tarantino

Once Upon a Time in Hollywood es, sin duda, una de las películas más esperadas de este 2019. El regreso de Quentin Tarantino siempre es celebrado por sus miles de fans, pero encima, esta película, contó con la presencia de grandes pesos pesados de la actuación como Leonardo DiCaprio, Brad Pitt y Margot Robbie. Si todavía dudas si ir a verla o no, aquí te damos nuestras razones para que saques tu entrada ya mismo y disfrutes de esta enorme película.