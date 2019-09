Este documental enorgullecería a Johnny Cash hasta los huesos

En 1968 el rey del country Johnny Cash dio un concierto que sería uno de sus más grandes éxitos y que marcaría como un acontecimiento muy importante en la industria músical. Hablamos de su disco At Folsom Prison , grabado en esta prisión estatal, cosa que Cash tenía intención de hacer desde que salió su famosa canción Folsom Prison Blues en 1955 .

Este documental titulado simple pero poderosamente Los Tigres del Norte en la Prisión de Folsom no solo hace un reencuentro con el pasado, con lo que Johnny Cash quería transmitir con su música: Los Tigres del Norte toman lo valioso de su idea y la revoluciona. Pero, ¿cómo hacerlo? Después de 50 años del disco en vivo de At Folsom Prison muchas cosas han cambiado y este proyecto te enseña más de eso.

El film empieza musicalmente con una adaptación al español de la canción de Johnny Cash llamada Folsom Prison Blues , retitulada La Prisión de Folsom muy al estilo de Los Tigres del Norte . Esto es primordial porque a lo largo del documental escuchamos 13 canciones emblemáticas del grupo norteño como L a jaula de oro , Golpes en el corazón , Señor locutor , La puerta negra , etc. Los convictos cantan, bailan y disfrutan. También el reportaje nos presentan historias de los reclusos, tanto de hombres y mujeres de las decisiones que tomaron, sobre todo de lo fanatizados que están con Los Tigres . Esta simbiosis es interesante de ver, mueve las fibras. Los encerrados hablan de cómo la música de ellos los han acompañado en su vida, que son la voz de muchos que no se pueden expresar.

El concierto se toca frente a la capilla Greystone Chapel por la canción de Cash . En esta capilla hay un mural réplica de La última cena de da Vinci pintado por un ex convicto a finales del año 1930 y las caras de las personas son de sus compañeros. En este lugar el grupo pudo reunirse con los procesados para contar historias íntimas, conocerlos de corazón, sentirse en familia y dar palabras de aliento.

El mensaje que quieren mandar los acusados ronda sobre las decisiones que se toman muchas veces lastiman a varias personas y rompen los sueños, no solo los propios; la cárcel es la rehabilitación para convertirse en una mejor persona. Y el propósito de Los Tigres del Norte es que no olviden sentirse seres humanos, que no están solos, que hay esperanza.

Los Tigres del Norte trajeron luz en la Folsom Prison y Johnny Cash puede estar orgulloso de eso.