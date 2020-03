Este es el definitivo ranking de TODOS los Batimóviles de la televisión

Algunos pensaron que era Dominic Toretto, pero no, ese efectivamente era Robert Pattinson al lado del nuevo automóvil de Batman. Con la revelación del nuevo Batimóvil de Matt Reeves, se nos vinieron a la mente varias de las versiones anteriores que vimos en la televisión. ¿Cuál fue la mejor? ¿Y la peor? Aquí se lo contamos.

6 . Beware The Batman

Este es el Batimóvil más olvidable. El auto falla en todos los criterios posibles: tiene un diseño aburrido, es poco memorable y no parece el super auto de un superhéroe que posee una fortuna incalculable. Además, el Batimóvil en este espectáculo rara vez se utiliza en la medida en que lo hacen los demás en esta lista. Lleva a Batman a su destino y eso es todo. Es súper genérico. Perfecto para Beware The Batman en ese sentido.

5 . The Batman

No, este no es el de la película de Matt Reeves, sino el del show de principios de los 2000. El problema de tener tantas encarnaciones y adaptaciones de un solo personaje es que eventualmente te quedas sin títulos originales. Este Batimóvil se basa más en autos deportivos y vehículos de lujo que un playboy multimillonario puede comprar. La característica principal de este Batimóvil es que puede monitorear cada dispositivo de comunicación en la ciudad en busca de cualquier signo de actividad criminal. Lo que significa que Batman puede responder a la amenaza al instante.

4 . Batman Beyond

Bob Fletcher y Shayne Poindexter tuvieron una tarea muy difícil para diseñar este Batimóvil, ya que esta versión futurista de Batman requería un vehículo que se adapte a su mundo y sus necesidades. Lo que separa a esta versión del resto es el hecho de que puede volar. La otra cosa que lo separa de otras versiones son los dispositivos específicos que utiliza, los cuales aprovechan el hecho de que esto se trata más de un avión que de un automóvil. Viene equipado con un montón de armas y funciones que lo transforman más bien en una versión más pequeña de la nave de los X-Men.

3 . Batman: The Animated Series

Esta es una encarnación verdaderamente épica del famoso automóvil. Hecho para la serie animada de Batman de los 90, y mantenido como el diseño para el Batimóvil en todos los proyectos animados de DC liderados por Bruce Timm, este automóvil es una fusión muy inteligente de varias versiones anteriores de los cómics. Es uno de los diseños más elegantes y estilizados de todos. Su color negro no está compensado por un rojo brillante, sino que es solo una gran sombra negra que se adapta bien al resto de la Ciudad Gótica. Es perfecto para el estilo del programa.

2 . The Brave and The Bold

El Batimóvil de Batman: The Brave And The Bold ganó varios puestos por su diseño y la gran utilidad que tiene ¿Acaso alguna otra versión puede convertirse en un jet, un submarino y un super robot de combate? Ese es su as bajo la manga. No hay límite para lo que este Batimóvil puede hacer. A esta versión no le importaba lo poco realista que sería para un automóvil convertirse en múltiples tipos diferentes de vehículos y robots gigantes. Su diseño también era perfecto, la combinación de negro y rojo es maravillosa, pero ese diseño se lo robaron a alguien…

1 . Batman de los 60

El mejor diseño para un Batimóvil de todos los tiempos. Puede que no sea un auto tan extraordinario, pero tenemos que pensar que esto fue 80 años atrás, por lo que no podemos jugar esa carta contra él. Es un clásico que inspiró a muchas otras versiones. Posee la estética más elegante de la historia. Ninguna de las versiones más actuales alcanzó ese nivel de perfección. El negro brillante con el borde rojo brillante crea un diseño muy llamativo, y la cabina de cristal es icónica por sí sola. Debido a limitaciones presupuestarias y, probablemente de imaginación, este Batimóvil no posee una artillería pesada como el resto, pero eso no le impide ser el mejor auto que ha manejado Batman.