Este es el pasado del Club de los Perdedores y Pennywise en el mundo series

It: Chapter Two está siendo un éxito. Andy Muschietti logró terminar de contar esta historia no sólo metiéndose de lleno en el terror sino además profundizando principalmente sobre los vínculos humanos como la amistad y también haciendo foco en la psiquis, los miedos. El director acertó en la elección de actores protagonistas de esta segunda parte mucho más adulta y más profunda. Si bien cuenta con algunas estrellas del cine, todos han pasado por la televisión. Centrándonos en ellos, los adultos encargados de dar vida al Club de los Perdedores y a Pennywise, veamos cuáles fueron sus participaciones en la caja chica.

1 . Jessica Chastain

Fue la elegida por Andy Muschietti para interpretar a Beverly Marsh en su versión adulta. Si bien la carrera de Jessica es conocida en cine, también tuvo su paso en el mundo de las series. Participó en pocos episodios pero en series de renombre como ER (S10E16) en 2004 y Verónica Mar s (S01E07) en ese mismo año.

https://www.youtube.com/watch?v=kuE4GKe-DhQ Su participación en ER. https://www.youtube.com/watch?v=kuE4GKe-DhQ

2 . James McAvoy

Bill Denbrough en su versión adulta. Si bien gracias a su participación en la nueva saga de X-Men ha ganado notoriedad, tiene una prolífica carrera en el cine y también en las series. Este año será parte de la producción de HBO, His Dark Materials, pero mucho tiempo atrás comenzó su carrera participando en varias series británicas, siendo reconocido en la versión inglesa de Shameless (2004–2005).

3 . Bill Hader

La gran sorpresa de este segundo capítulo es Harder como Richie Tozier. Podríamos decir que él es una gran celebridad dentro del mundo de las series, principalmente dentro de la comedia. Todos lo recordamos de Saturday Night Live, pero ha participado de múltiples show: protagonista de Barry y además prestó su voz para Dark Crystal: Age of Resistance.

4 . Isaiah Mustafa

Su personaje en la película es el encargado de hacer que Los Perdedores regresen a Derry. Para muchos su cara les será conocida porque fue quien le dio vida a Luke en Shadowhunters, la serie juvenil donde él era un detective y hombre lobo. También lo hemos visto participar de otras producciones como NCIS y Castle.

5 . Jay Ryan

Otras de las grandes sorpresas ya que interpreta a Ben Hanscom, el que más cambios tuvo. Si bien no es de los actores más conocidos, tuvo su protagónico en el mundo de la series: interpretó a Vincent Keller en la serie Beauty and the Beast (2012–2016).

6 . James Ransone

Se pone en la piel de la versión adulta de Eddie Kaspbrak, uno de los personajes que más emocionan en esta segunda parte. James Ransone ha participado de varias series como Bosch siendo en ocho episodios Eddie Arceneuax. También fue parte de Mosaic y The First.

7 . Andy Bean

Elegido para interpretar a Stanley Uris 27 años después de los acontecimientos de la primera película, debemos destacar el gran parecido con su versión infantil. Muchos conocimos al actor como el protagonista de Swamp Thing, serie de DC injustamente cancelada. También fue parte de la producción de HBO titulada Here and Now y participó también de la serie Power.

8 . Bill Skarsgård

El encargado de entregarnos un magnífico Pennywise pertenece a una familia de grandes actores. Tanto su padre como su hermano se han lucido en grandes producciones de HBO este 2018. Bill dio sus primeros pasos en la televisión siendo uno de los protagonistas de Hemlock Grove (2013–2015), y el año pasado se destacó en otra obra inspirada en el universo de Stephen King como Castle Rock.