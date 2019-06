Shadowhunters podrá haber terminado, pero eso no significa que no podamos ver de nuevo las tres temporadas para echarnos un taco de ojo con sus guapos protagonistas, porque si hubo algo que nos encantó de la adaptación televisiva de la saga de Cassandra Clare , eso fue su hermoso elenco.

8 . Meliorn

7 . Luke Garroway

6 . Sebastian Verlac

También conocido como Jonathan Morgenstern , el hermano de Clary , es interpretado por Will Tudor de 32 años. Este Cazador de Sombras nos enamoró por su acento británico y sus ojos verdes. Sin embargo, la mayor parte del tiempo estuvo poseído por Joanathan y no pudimos conocer más de él.

5 . Raphael Santiago

Acá tenemos a otro ex novio de Izzy Lightwood, Raphael, interpretado por David Castro de 23 años. Este sexy Vampiro era originalmente el líder del Clan de Vampiros de Nueva York; más tarde, se convierte en humano. Raphael es muy atento y refinado, pero tiene un pasado que lo abruma: no le gusta su naturaleza vampírica. Es muy melancólico, pero no dudamos que sea un buen partido, al menos nos gustaba su relación con Izzy, ¿o no?