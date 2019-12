Este es nuestro ranking con los mejores duelos con sables láser

¿Star Wars? ¡SABLES LÁSER! Sí, estas armas fueron las que definieron, desde siempre, el andar de la saga desde su introducción en A New Hope (1977). Y es que al público le encanta ver a héroes y villanos ver hazañas con luces incandescentes. Afortunadamente, Star Wars nos ha dado de luchas con sables láser a más no poder a lo largo de más de 40 años: hemos visto a los buenos luchar contra los malos, los malos luchar contra los buenos y, más recientemente, los malos y los buenos luchando contra otras personas. Por eso, y porque seguimos aturdidos por el final de la Saga Skywalker, les dejamos nuestro ranking con los mejores duelos con sables láser, de peor a mejor.

9 . Darth Vader VS Obi-Wan Kenobi: A New Hope

Por el amor que le tenemos a la primera película que se estreno de la saga y porque era la primera vez que se hacía uno, merece estar en el ranking. Sin embargo, debemos aceptar que los intérpretes lo hicieron sentir muy pero muy amateur…

8 . Mace Windu VS Chancellor Palpatine: Revenge Of The Sith

Un gran enfrentamiento pero que no termina de convencer porque, como en el puesto anterior, los intérpretes dejan bastante que desear. Eso sí: la tensión es muy grande, el desenlace es genial y… ¡ESE SABLE VIOLETA NOS ENCANTA!

7 . Kylo Ren And Rey VS Praetorian Guards: The Last Jedi

Totalmente rescatable este enfrentamiento en “la peor” de las películas de esta nueva tercera trilogía. Desde la muerte del Líder Supremo Snoke hasta el final de la batalla, esta es un más que digno enfrentamiento.

6 . Yoda VS Emperor Palpatine: Revenge Of The Sith

Ya habíamos visto al Maestro Yoda haciendo de las suyas contra el Conde Dooku, pero aquí sí que se pasa, y Palpatine también: el duelo de los dos gigantes de La Fuerza y el Lado Oscuro es emocionante por donde se lo mire. Arruina un poco a este duelo que haya tanto CGI en Yoda, pero eso no quita que esté en este ranking.

5 . Kylo Ren VS Rey: The Rise of Skywalker

De la última entrega este momento nos dejó a todos con la boca por el piso. Kylo Ren y Rey dan un espectáculo de otro planeta, realmente, y no solo por el duelo en sí mismo (dicho sea de paso, se pasan, eh), sino por la atmósfera / clima en el que se desarrolla y porque el final, (¡SPOILERS!) o sea, Rey curando a Kylo Ren, es como demasiado épico como para no incorporarlo aquí.

4 . Luke Skywalker VS Darth Vader: The Empire Strikes Back

Muchos nos cuestionarán y nos dirán que este enfrentamiento debería estar mejor ubicado en este ranking y aceptamos la crítica ya que el final del enfrentamiento es la frase más conocida de la Saga Skywalker, sin dudas. Pero los que lo superan son más completos en todo. Lo sentimos, pensamos así…

3 . Anakin Skywalker VS Obi-Wan Kenobi: Revenge Of The Sith

Sí, en tercer lugar. ¿O acaso no es la mejor escena de la segunda trilogía estrenada y, encima, lo que la salva para siempre? Es más, hasta nos aventuramos a decir que este duelo comienza un minuto después de la muerte de Mace Windu: todo es de Anakin a partir de ese momento, hasta el enfrentamiento con Obi-Wan. Debería estar en un mejor puesto, pero los que lo superan lo hacen de manera muy honrada.

2 . Luke Skywalker VS Darth Vader: Return Of The Jedi

Historia pura. Su desarrollo demuestra que ya la saga estaba en un punto de no retorno en cuanto a calidad y, para colmo, el duelo sucede en el epílogo de la que iba a ser la última cinta de Star Wars. Todo es hermoso: la “muerte” de Palpatine, la redención / muerte de Darth Vader y Luke siendo el Jedi más poderoso de la historia finalmente. La (primera) victoria de La Fuerza tuvo este broche de oro que jamás olvidaremos.

1 . Qui-Gon Jinn y Obi-Wan Kenobi VS Darth Maul: The Phantom Menace

Epicidad pura. Hasta ese momento no habíamos visto otros tipos de sables láser, y aparece Darth Maul y nos da esa bocanada de aire fresco que nos encanta hasta el día de hoy. La coreografía es mundial, la tensión es única, la muerte de Qui-Gon Jinn es increíble, la resolución de Obi-Wan Kenobi es híper lógica. Una verdadera obra de arte.