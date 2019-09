8 . Guzmán (Miguel Bernardeau)

El chico líder de Las Encinas ocupa este lugar porque a pesar de que es guapo, no nos gusta su actitud medio cavernícola. Todo lo quiere resolver a golpes, y no entiende de razones. Eso sí, cuando está con Nadia demuestra su lado tierno y sincero.

7 . Valerio (Jorge López)

6 . Nano (Jaime Lorente)

Nano es el típico chico malo que nos enamora con su actitud despreocupada y con sus chaquetas de cuero. Sin embargo, cuando se enamora lo hace de verdad. Además trata de ser un buen hermano para Samuel y hacerle las cosas más simples a su madre. Por supuesto, también tiene planes muy peligrosos que hacen que sus esfuerzos no valgan la pena.

5 . Omar (Omar Ayuso)

4 . Samuel (Itzan Escamilla)

Debemos admitir que Samuel nos encanta a pesar de que siempre tenga una cara de sufrido. Eso sí, al igual que su hermano es muy apasionado cuando se enamora. Tal vez es de los que no le va bien en el amor. Aun así, logra conquistarnos con su tierna mirada de perrito perdido. ¡Queremos abrazarlo!

3 . Polo (Álvaro Rico)

Polo es todo un caso. Es un chico que destruye todo a su paso y, aunque tiene momentos de lucidez y se arrepiente de lo que ha cometido, no está dispuesto sacrificar todo lo que tiene y se siente atraído por personas frívolas, calculadoras y soberbias como él. Sin embargo, no podemos culpar a quienes se enamoran de Polo , pues sus bellos ojos son capaces de hechizar a todos.

2 . Christian (Miguel Herrán)

Aunque no lo vimos mucho en esta segunda temporada, no podemos dudar que es uno de los chicos más guapos de Las Encinas. Cada que lo veíamos en pantalla sin camisa, no podíamos quitarle la mirada. Además, es un chico seguro de sí mismo y poco le importaba meterse con una chica que con un chico. ¡Lo extrañamos!