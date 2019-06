Este es un nuevo ranking de todos los episodios, del peor al mejor

La nueva temporada de Black Mirror llegó pero no fue con toda la emoción con la que recibimos a las temporadas pasadas, empezando porque solo tiene 3 capítulos, pero después de verlos y darme cuenta que está temporada no era lo que esperaba, no hay nada mejor que un ranking para hablar del peor al mejor capítulo de la serie, donde por supuesto aparecen los nuevos capítulos y no precisamente donde quisiéramos que estén.

23 . Metalhead

No cabe duda que este capítulo de Black Mirror es visualmente espectacular. Es el primero de la serie en ser blanco y negro; en él vemos como la humanidad tuvo un inexplicable colapso y Bella trata de huir de perros robóticos. El problema con este episodio es que carece de una trama cautivante como la han tenido los demás capítulos de la serie.

22 . Men Against Fire

Sinceramente no me acordaba para nada de esta historia y no dudo que a la mayoría le suceda lo mismo. Este capítulo pasa sin pena ni gloria en la serie. En él nos muestran una guerra contra unas criaturas llamadas “cucarachas”… al final es una reflexión de cómo la violencia solo nos ayuda a engañarnos en algunas de nuestras acciones.

21 . USS Callister

Creo fielmente que USS Callister es de los capítulos que amas u odias. En lo personal, me inclino por lo segundo, ya que los personajes no terminan de encantarme del todo y mucho menos porque su duración es excesivamente larga.

20 . Smithereens

No confíes nunca en tu conductor más cercano. El segundo capítulo de la última temporada de Black Mirror nos muestra cómo un taxista (o algo así) busca venganza, pero conforme para el tiempo, el capítulo se vuelve desesperante. Su final es demasiado abierto. No va.

19 . The Waldo Moment

Waldo se volvió uno de los personajes característicos de Black Mirror y lo conocemos en este capítulo donde se lanza para ser presidente. Ciertamente es una sátira hacia la política y nos demuestra cómo las redes sociales pueden llegar a hacer de algo pequeño todo un fenómeno.

18 . Crocodile

Encubrimiento de accidentes, secretos que oculta la mente y varios asesinatos. Crocodile es uno de los episodios de los que las personas más esperan pero que al final está lleno de tanta violencia que no termina de convencer.

17 . Playtest

A veces el dinero hace que las personas hagan locuras y a este mochilero se le hizo fácil aceptar una oferta de trabajo para probar el último videojuego de una famosa compañía, pero al final se dará cuenta que no seguir las reglas lo llevará a un final trágico.

16 . Rachel, Jack and Ashley too

Uno de los capítulos de la nueva temporada, tal vez el más esperado. Su premisa es muy simple e interesante: la posición que está tomando la inteligencia artificial en los objetos y la realidad aumentada y cómo la tecnología podría superarnos, hasta cierto punto. Sin dudas, tiene un parecido importante con Be Right Back, aunque con un giro al final genial. ¡Ah! A parte este ha sido uno de los mejores papeles de Miley…

15 . Hated in the Nation

El odio colectivo en redes sociales se vuelve una epidemia donde las personas mueren por extrañas circunstancias. Manteniendo el suspenso y tomando un tema recurrente que son las redes sociales, este capítulo lo único malo que tiene es que llega a ser lento por momentos.

14 . The Entire Story Of You

Preservar todos tus recuerdos del día al grabarlos con este microchip no parece tener problema alguno, pero ¿qué sucede cuando esta tecnología entra a un matrimonio que está a punto de explotar? Muchos morirían por esta tecnología, pero entre secretos, celos e infidelidades, este capítulo nos muestra que no es la mejor opción.

13 . White Christmas

Un especial navideño que no fue nada mágico. Aquí vemos a dos hombres en una cabaña remota cubierta por la nieve; durante todo ese tiempo nos van mostrando tres mini historias que tocan temas controversiales, pero todo esto nos lleva a una confesión que marca un giro en el final.

12 . Striking Vipers

La realidad virtual y los videojuegos suenan a una gran combinación, pero ¿qué sucede cuando esto va más allá de los juegos volviéndose algo más físico? Sobre todo porque dentro del protagonista hay un secreto, una doble vida que al final comienza a ser un problema.

11 . National Anthem

La manera más polémica de iniciar una serie. Una mirada de cómo la televisión y los medios online pueden sacar lo peor en cuanto a algo colectivo. Basado en una historia real, National Anthem inicia con el secuestro de una princesa y de cómo el Primer Ministro debe hacer hasta lo imposible (tener relaciones con un cerdo en televisión, por ejemplo), para que se calmen las aguas.

10 . 15 Million Merits

El futuro nos alcanzó con este capítulo donde vemos ficción pura. Las personas son quienes generan energía pedaleando bicicletas y así obteniendo “méritos”; estas recompensas que les dan les servirán para poder salir de aquel lugar. Para que eso suceda, deben ir a un concurso de televisión y jugar con su destino.

9 . White Bear

En una era donde documentar todo se vuelve algo esencial, White Bear logra causarnos angustia constante durante todo el capítulo. Les prometo que vivirán en una constante duda de saber si ustedes se atreverían a formar parte de esa atracción y pensarán si grabar en los momentos menos indicados es una opción.

8 . Nosedive

Una puntuación es la que te define: así es como en este capítulo nos cuentan la historia de cómo las redes sociales pueden llegar a ser un invento de lo que vemos. La premisa es simple: tener una buena puntuación te da cierto nivel y recompensas; el punto es ver hasta donde llegas por ser uno de los más altos…

7 . Bandersnatch (película)

Un experimento donde tú podías elegir el futuro de nuestro protagonista. Aunque es una película, esta historia nos tuvo a todos pegados durante un rato para desbloquear todos los finales posibles. Fue uno de los mayores éxitos de la propuesta de Netflix. Todo se basa en la creación de un videojuego por parte del protagonista, y las decisiones que tomarás te llevarán a distintas partes de la historia.

6 . Arkangel

Una madre preocupada por todos los peligros que hay en la vida es el eje central de todo el capítulo. Arkangel es un invento que crean para tener un “control parental” en la vida de los hijos. Los padres pueden ver todo lo que hacen o planean hacer sus pequeños, pero, ¿qué sucede cuando esto se sale de control y se vuelven espías?

5 . Black Museum

Sinceramente debemos decir que la cuarta temporada de Black Mirror fue una de las mejores, y Black Museum no se quedó atrás. En este episodio vemos una colección de varios recuerdos de la serie, donde todo se va reuniendo hasta darnos un giro al final que no vimos venir.

4 . San Junipero

Uno de los favoritos de muchos. Con distintas realidades y lleno de detalles, Black Mirror nos demuestra que San Junipero es uno de sus galardonados. No sé si se deba a que tiene una estética hermosa o que su pareja sin dudas tiene una química increíble, pero este capítulo se robó el corazón de muchos.

3 . Hang the DJ

Las citas amorosas es el tema central de este capítulo de la cuarta temporada. Muchos fans se sintieron identificados con la historia y de cómo Black Mirror nos mostró la evolución gracias a las aplicaciones para conocer a una pareja ideal. Divertido, sorpresivo y, a parte, con un final bastante satisfactorio que nos saca una sonrisa.

2 . Shut Up and Dance

Cuando ves por primera vez este episodio lo único que piensas es ¿por qué le sucede todo esto a ese chico? Pero conforme va pasando la historia, te das cuenta que oculta algo más. Robos, sitios no permitidos y otros temas son los que Shut Up and Dance muestra, y en verdad nada vuelve a ser igual cuando terminas de verlo.

1 . Be Right Back

Para muchos San Junipero fue un éxito total; me atrevería a decir que todos en su mayoría lo amaron. Pero hay algo en Be Right Back que nos lleva a esa esencia: el hecho de poder preservar a alguien que amas por medio de la información en la nube parece una locura, pero más de uno lo haría si tuviera la opción.