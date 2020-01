Este intenso documental perturba y al mismo tiempo nos da esperanza, pero…

Feras Fayyad nos presentó en 2017 una mirada muy cruda y personal acerca de la labor de los Cascos Blancos en su natal Siria en su anterior documental titulado Last Men in Aleppo ( Los últimos hombres de Aleppo ), por el cual fue nominado al Oscar como mejor documental y ganó muchos premios más a nivel global. Ahora en 2020 Fayyad nuevamente es nominado por la academia por su más reciente trabajo, The Cave ( La Cueva ).

Filmada en Ghouta , Siria durante los años 2016 al 2018 , este documento nos muestra la labor de Amani Ballour , la encargada de un hospital que es la entrada a una serie de túneles que serpentean debajo de lo que una vez fue una ciudad como cualquier otra y ahora está en ruinas. Estos túneles son las arterias que circulan debajo de la piel agrietada y maltrecha que es la ciudad de Ghouta ; donde antes existían hogares, escuelas, mercados , etc. ahora es un paisaje desolador donde en cualquier momento sin aviso puede caer una bomba de un avión ruso.

El documental está lleno de escenas desgarradoras que se quedarán para siempre en la retina del espectador, y no es para menos: al ver cómo los niños se convierten en daños colaterales de una guerra sin sentido, las heridas superficiales y emocionales que no cerrarán nunca, madres que ven morir a sus pequeños, bebés bañados en armas químicas, etc. Todo esto es algo que nunca quisiéramos volver a ver, solo podemos comprender un poco a los protagonistas cuando vemos cómo se aferran a sus teléfonos para que sus familias, que están a salvo lejos de ahí, los alienten y consuelen con la esperanza de volverlos a ver.

El director hace uso de múltiples recursos, de lo que tiene a mano: celulares, cámaras no profesionales, etc. Esto no le impide presentar una cinematografía perfecta, mostrándonos desde grandes tomas de ubicación en la que nos presenta el grado de destrucción hasta los claustrofóbicos espacios del hospital y de La Cueva. Además, el diseño de audio es excelente; suma tensión al día a día que viven los doctores esperando el próximo bombardeo.