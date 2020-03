Este nuevo coming of age logrará conquistarte – I Am Not Okay With This

El pasado 26 de febrero Netflix estrenó una nueva serie adolescente: I Am Not Okay With This. Protagonizada por Sophia Lillis y Wyatt Oleff viene de la mano de los creadores de dos éxitos coming of age del gigante del streaming: Stranger Things y The End of the F***ing World, con los productores de la primera y el director de la segunda.

Como si esto fuera poco, I Am Not Okay With This está basada en una novela gráfica del mismo nombre, creada por Charles Forsman, el mismo autor de The End of the F***ing World.

A continuación, te contamos de qué va esta nueva serie y qué nos ha parecido.