Este personaje clásico murió también… fuera de pantalla

Muchos warsies veteranos condenaron la absurda e innecesaria muerte del talentoso Almirante Ackbar en Star Wars: The Last Jedi (“It’s a trap!“), pero al menos pudimos VER cuando sucedía, a diferencia de esta tristísima confirmación en The Rise of Skywalker…

La siguiente nota contiene SPOILERS si no han visto el Episodio 9 de la saga Star Wars.

Esto sucede en el último acto, en lo que hoy se conoce como La batalla de Exegol. Cuando miles de naves atacan la última amenaza estelar de Palpatine, el valiente Nien Nunb (aquél personaje que acompañó a Lando Calrissian en la batalla contra la Death Star II en Return of the Jedi) tripula la nave Tantive IV. Cuando Palpatine lanza aquél último ataque con relámpagos de La Fuerza, una de las naves que parecen sucumbir es esa… aunque JAMÁS se ve en pantalla (como muchas otras cosas visualmente confusas en la cinta de JJ Abrams).

Pues bien, hasta ahora era una duda en la que el mismísmo actor que lo interpretó (Mike Quinn) no sabía a ciencia cierta. Pero cuando el escritor Bryan Young puso este tweet en su cuenta, la autora de la novelización del filme lo confirmó: