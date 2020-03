Este thriller claustrofóbico sentencia que develar la verdad no es un derecho sino una obligación

Feedback es protagonizada por Eddie Marsan (Ray Donovan; The Gentlemen), quien da vida a Jarvis Dolan, un famoso locutor de un exitoso y sarcástico programa de radio en Londres llamado The Grimm Reality. Su vida cambiará una noche cuando dos sujetos enmascarados toman la cabina de radio obligándolo, bajo la indicación que nadie sospeche de lo que está sucediendo, a informar y develar el escándalo sobre una noche horrible que sucedió hace algunos años, cuando dos adolescentes fueron atacadas en una habitación de hotel. Esto podría terminar con la carrera de Dolan al verse implicado directa e indirectamente con el suceso.

El elenco es completado por Paul Anderson (The Revenant), Ivana Baquero (Pan’s Labyrinth), Richard Brake (Kingsman: The Secret Service), Alexis Rodney (Guardians of the Galaxy), Oliver Coopersmith (Tin Star), Nacho Aldeguer (Isabel), Alana Boden (Mr Selfridge) y Anthony Head (Buffy: The Vampire Slayer).