Esto dice la crítica internacional sobre el terrorífico reboot de la bruja adolescente – Chilling Adventures of Sabrina

The Chilling Adventures of Sabrina resulta ser una confección encantadora llena de placeres sobrenaturales y mundanos, seductores y terroríficos, auditivos y visuales. En muchos sentidos, la serie toma las mejores lecciones de Buffy the Vampire Slayer. Cuestiona maravillosamente las nociones de libertad, poder y feminidad dentro de este mundo oscuro de magia e intriga.

— Angelica Jade Bastién- Vulture