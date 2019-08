1 . Nano fuera de la cárcel

2 . Más de la relación de Ander y Omar

3 . El amor entre Guzmán y Nadia

4 . Que el culpable de la muerte de Marina pague

Si bien aún no sabemos si Christian traicionará a Polo y a Carla y contará la verdad, es necesario que se haga justicia. Nano está pagando por un crimen que no cometió mientras Polo sigue viviendo su vida. Aunque, claro, esto no quiere decir que no tenga un GRAN cargo de conciencia. ¿Podría ser que termine diciendo la verdad? ¿Quién caerá primero? ¡Necesitamos que la verdad se sepa!