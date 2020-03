Esto es lo que necesitamos ver en la cuarta temporada – On My Block

Necesitamos que Netflix renueve el show porque queremos ver que On My Block desarrolle todos estos elementos.

Los últimos dos episodios de la tercera entrega de On My Block cambian por completo nuestra perspectiva de esta nueva temporada. Tenemos muchas ganas de que la serie siga, hay muchísima tela para cortar.

1 . Más Abuelita

En esta tercera temporada ella reconoce que fue guerrillera en su tiempo y ayuda a Spooky con sus heridas luego de su pelea contra Cuchillos , pero no habla de esto con nadie. ¿Sabrá ella algo sobre Lil Ricky que nosotros no? En caso de una cuarta temporada, sería genial verla más tiempo en escena y descubrir algunos otros secretos sobre su pasado.

Puede no tener tanto tiempo en pantalla como el resto de los personajes, pero la abuela de Ruby es un elemento clave en la serie. Está involucrada en cada aspecto del show de una u otra manera y siempre termina siendo parte de la solución de los problemas. Ninguno estaría vivo si no fuese por ella.

2 . La vuelta de Los Profetas

3 . El camino de César

La historia de él convirtiéndose en el nuevo Spooky sería algo muy interesante de explorar en la cuarta temporada. No necesariamente debe tratar exclusivamente de eso, pero sí sería bueno que le dediquen un episodio entero. Queremos detalles de lo que tuvo que hacer para llegar a ese lugar, uno no puede ser el líder de una pandilla como Los Santos solo por ser familiar de alguien, debió demostrar su valía haciendo varias cosas malas y peligrosas, necesitamos saber cuáles.

4 . El triángulo amoroso

Ok My Block tienen bastante tela para cortar aquí. Cuchillos es un personaje bastante interesante que no es explotado todo lo necesario, solo tiene un par de apariciones. Lo mismo sucede con Rosé . Sería bueno que la serie nos cuente lo que de verdad pasó aquí con lujo de detalle: cómo es que se fue Lil Ricky , cómo se enteró Cuchillos , cómo es que Rosé la engaña si eran amigas. Es una historia que necesitada ser contada.

5 . Lil Ricky

¿¡Dónde está Lil Ricky!? Eso es lo que los avances de preguntaban y luego de ochos episodios podemos decir que… no tenemos ni la más mínima idea. Sabemos que se fue de Freeridge para escapar de Cuchillos, pero no sabemos si está vivo o muerto, si se habla con Rosé o no, si sabe lo que pasa en su barrio o no tiene noción. Es todo un misterio.

Esta tercera temporada ni siquiera nos muestra al tan famoso Ricky. La investigación de Jamal, Ruby, Monse, César y Jasmine no llegó a ningún lado, por lo que jamás descubrimos dónde se esconde. Sí nos enteramos que en su tumba no está, por lo tanto, si se murió, lo enterraron en otro lado. La cuarta temporada necesita sí o sí introducir a este personaje de una vez por todas, está merodeando el tema desde la primera entrega del show. Es hora de que nos cuenten dónde está y quién es realmente.