Esto es TODO lo que debes recordar antes de ver la segunda entrega – The End of The F***ing World

Hoy 5 de Noviembre de 2019 se estrena la segunda temporada de The End Of The F***ing World, la irreverente serie protagonizada por Alyssa (Jessica Barden) y James (Alex Lawther). Tuvimos que esperar más de un año para saber qué pasaría con nuestros adorados protagonistas. Pero antes de comenzar con esta nueva temporada les traemos lo más importante de la primera parte.