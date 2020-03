Esto es TODO lo que debes saber sobre Ahsoka Tano y el papel que podría jugar en la segunda temporada – The Mandalorian

Esta semana se reveló que Rosario Dawson se sumará a los nuevos episodios de The Mandalorian interpretando a alguien que puede ser desconocida para algunos, pero que los fans de Star Wars conocen de otros lados.

Ahsoka Tano es la protagonista de la serie animada Star Wars: The Clone Wars. El personaje fue co-creado por Dave Filoni y George Lucas como la antagonista de Anakin Skywalker, su maestro Jedi. Ahsoka ha aparecido en cómics (incluso tiene su propia novela), videojuegos e incluso en The Rise of Skywalker, ya que es una de las voces que Rey escucha en el final. Su reaparición en la serie de DisneyXD, Star Wars: Rebels, demostró que ella fue una parte instrumental del nacimiento de la Rebelión. En la serie tuvo una confrontación épica con su antiguo maestro, Darth Vader, dentro de un templo Sith en Malachor, donde fue dada por muerta, pero terminó sobreviviendo.

Una de las características de Ahsoka es que sabe empuñar dos sables de luz, uno de ellos más corto que los normales, y los sostiene de una forma inversa.