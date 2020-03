Esto es TODO lo que debes saber sobre el genial spin-off de Riverdale – Katy Keene

De la mano de HBO , llegó para Latinoamérica Katy Keene , la serie spin off de Riverdale . A Katy ya la vimos por primera vez en el episodio Chapter Sixty-Nine: Men of Honor ( S04E12 ) cuando se reunió con Veronica Lodge en Nueva York . La amistad entre estas dos será la conexión entre ambas series y el motivo por el cual Josie McCoy se hará presente.

Además, en este primer episodio conoceremos a varios de los personajes. Uno es Jorge López compañero de piso de Katy quien sueña con llegar a Broadway, pero ese es un camino difícil; a pesar de las múltiples audiciones a las que asiste no logra abrirse paso. Por las noches triunfa en el mundo drag como Ginger López, y este es un secreto que solo saben sus amigas. Pepper Smith es otra de las grandes amigas de Katy, una exitosa IT GIRL, fashionista, y pareciera muy exitosa pero tiene sus secretos. Las cosas no son tan perfectas, está intentando encontrar un lugar para su emprendimiento, como The Factory de Warhol pero de moda.