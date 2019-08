Esto es TODO lo que debes saber sobre la nueva serie de fantasía de Amazon Prime Video – Carnival Row

Carnival Row es una pequeña parte de la ciudad de The Burge , donde confluyen humanos y criaturas fantásticas, tras una guerra que ha desplazado a estas últimas a una convivencia forzosa con hombres y mujeres que, día tras día, les hacen sentir las penurias de ser refugiados en una tierra que no es suya. En Carnival Row , el comercio clandestino, la prostitución y los crímenes florecen, entre la desesperación de hadas, faunos y otros, que intentan ganarse la vida, siendo constantemente oprimidos. La serie mezclará junto con esta trama de fantasía una estética neo-victoriana y una historia policial, con un asesino serial muy misterioso.

La nueva serie de Amazon Prime fue creada por Rene Echevarría y Travis Beacham . Si te suena el nombre del primero es porque tiene alguna experiencia con los mundos fantásticos: Echevarría ha escrito varios episodios para series del nivel de Star Trek: The Next Generation , Dark Angel y Terra Nova . Beacham , por su parte, ha trabajado en proyectos como Pacific Rim o Philip K. Dick’s Electric Dreams .

El elenco de Carnival Row es bastante destacado: sus protagonistas son Orlando Bloom y Cara Delevigne. Bloom interpretará a Rycroft Philostrate, más conocido como Philo, un ex soldado humano devenido en detective de la policía, quien estará a cargo de investigar los crímenes en Carnival Row. A diferencia de la mayoría de los humanos que habitan The Burge, Philo no discrimina a las criaturas fantásticas e intenta conseguir justicia para ellos como para cualquier otro.

Cara Delevigne le dará vida a Vignette Stonemoss, un hada bastante ruda, que ha conocido a Philo en tiempos de guerra y con quien tiene una historia de romance y drama que volverá a reavivarse cuando se encuentren en Carnival Row y, juntos, sean la clave para resolver los crímenes que acechan a la comunidad.

Si estos dos actores, famosos por sus roles en la pantalla grande, no son suficientes, entre el elenco de Carnival Row también podemos encontrar a la ex Game Of Thrones, Indira Varma, quien hará de una matriarca poderosa que lidera la ciudad de The Burge, el ex Outlander Andrew Gower, un joven adinerado que ha perdido su fortuna y se entromete en el negocio de comerciar con los refugiados y hasta el increíble Jared Harris, a quien este año aplaudimos en Chernobyl, tendrá un papel en esta nueva serie de Amazon Prime, como el marido de Indira Varma.