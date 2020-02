Esto es TODO lo que debes saber sobre la película spin off de Han Solo, Parte 1

En este final de era que nos trajo el The Rise of Skywalker nos hemos puesto a hacer un repaso por todo el camino cinematográfico de Star Wars. En 2018 llegó otro de los spin off que nos presentaba el origen de uno de los personajes más queridos de la saga: Han Solo. Con las actuaciones de Alden Ehrenreich como Han, Emilia Clarke en el papel de Qi’Ra y Donald Glover como el joven Lando Calrissian, Solo: A Star Wars Story se hizo presente. A través de ella supimos cómo conoció a Chewbacca y cómo obtuvo el Halcón Milenario en una historia totalmente alejada de los Skywalker.

Muchas curiosidades hay sobre la película, y es por eso que aquí les dejamos esta primera parte con todo lo que debes saber sobre la cinta en solitario de Han Solo.