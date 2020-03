Esto es TODO lo que necesitas saber antes de ver la tercera temporada – On My Block

Amigos, amigas, vuelve On My Block después de un año de ausencia. Esta es la serie más infravalorada de Netflix y una de las mejores de su catálogo, casualmente.

5 . Óscar tiene el dinero

4 . Monse sigue enojada con todos

César y Monse básicamente tienen un problema bastante similar al de Ross y Rachel. Sí, otro “we were on a break”. Al final de la segunda temporada ella dijo que lo perdonaba, pero que no iba a olvidar lo que hizo, por lo que no quería saber nada más con él. Entre este problema con su novio y la situación con su madre que reconoció que nunca la quiso porque no se parecía a ella, todo se desmoronó para Monse.