Esto es TODO lo que no sabes sobre Gina Carano, la potente Cara Dune – The Mandalorian

The Mandalorian se posicionó, justo antes de que terminara el 2019 , como una de las series del año y una de las gratas sorpresas del programa fue Gina Carano como uno de los personajes principales.

1 . Casi pelea contra Ronda Rousey

Para 2014 , Ronda Rousey se había establecido como una de las estrellas más brillantes en artes marciales mixtas. El problema era que UFC no tenía oponentes de gran nombre para ella y fue durante este tiempo que Dana White contactó a Gina . En ese momento, Carano no había peleado en 5 años, pero seguía siendo el segundo nombre más grande en MMA .

Gina aceptó verbalmente la pelea, pero le pidió a White que no le diga a la prensa y que le diera 6 meses para encontrar un equipo y prepararse. En una entrevista reciente con Ariel Helwani, la estrella de The Mandalorian afirmó que el presidente de UFC habló con los periodistas sobre la posible pelea soñada poco después de la conversación inicial. “Él hablaba de todo eso y yo todavía estaba buscando un equipo. Luego me envió un mensaje de texto que decía ‘esta perra nos está afectando’ o algo así. Entonces le devolví un mensaje de texto y dije ‘creo que se lo enviaste a la persona equivocada’ y él dijo ‘no creo que lo haya hecho’, y esa fue la última conversación que tuvimos”.