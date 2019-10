Esto es TODO lo que nos dejó el tráiler final

¿Están ansiosos? Nosotros también. Por eso acá analizamos lo que pasó en el último tráiler de The Rise of Skywalker y lo que podemos esperar de la película que cerrará un ciclo de nueve producciones:

Ya está. Star Wars lanzó el último adelanto del Episodio IX y hasta Diciembre no sabremos nada más.

1 . La guerra

2 . ¿Qué pasa con Palpatine?

Siendo este el último tráiler, seguramente debe haber habido cierta tentación en enfocarse en el regreso del Emperador Palpatine y su creciente importancia en la historia, pero simplemente no lo necesitaba. La prueba está en que la película ya está batiendo récords de preventa. Palpatine fue la figura del primer tráiler, pero aquí no tiene mucho protagonismo. Y eso es bueno, ya que no queremos saber mucho acerca de la trama.