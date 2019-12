Esto es TODO lo que nos gustó de la serie – The Witcher

Dicho lo anterior, debo decir que tampoco he jugado los videojuegos o leído los libros; sin embargo, eso no me privó de disfrutar enormemente la historia. No la comparo con Game Of Thrones, pues se siente que son mundos diferentes. Admito que me recordó de buena manera a la serie de Merlin y, por qué no, al fantástico mundo de The Lord Of The Rings (sobre todo por los momentos graciosos, la ambientación y la construcción del mundo en el que vive Geralt de Rivia).