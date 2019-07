Esto es TODO lo que pasó en el final de la serie – Orange is the New Black

Llegó el final de Orange Is The New Black, una gran serie que llegó a su fin, una que debe ser considerada como una de las mejores dentro de esta última década. El show estrenó su séptima y última temporada y muchas fueron las cosas que han sucedido, desde nuevos personajes que nos han emocionado hasta los de siempre que nos han hecho reflexionar sobre situaciones actuales, que nos tocan a diario. Orange Is The New Black mantuvo en esta temporada su nivel de humor para hablar de temas complejos sin obviar el drama al ser una despedida llena de emociones. Por eso, y como corresponde, en este artículo vamos a hablar de todo lo que sucedió en esta última entrega centrándonos en los eventos más importantes. ¡Comencemos! PD: sí, MUCHOS spoilers delante.

1 . ICE

Al final de la sexta temporada sabíamos que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos tendría un papel relevante en la historia: no es tan solo el nuevo negocio que Polycon plantea sino que se ve como un sistema opresivo hacia los inmigrantes que intentan construir una nueva vida en Estados Unidos. Lo devastador de esto es que a las injusticias que sufren los adultos se les suman las que viven los niños. Orange Is The New Black toma una postura ante esto, y muy radical.

2 . Justicia Restaurativa

En la serie para toda entidad privada lo importante no es ayudar a las reclusas a encontrar una nueva vida sino al contrario, generar ganancias y lograr todo a bajo costo. Contra esto nacen cursos dictados por voluntarios para ayudar; de la mano de Caputo se hace presente aquel llamado Justicia Restaurativa. En él muchas reclusas lograrán sanar heridas del pasado y reconocerse como victimarias para poder avanzar. Un ejemplo es el de María Ruiz quien hace las paces con su pasado y se supera.

3 . #MeToo

El movimiento #MeToo está reflejado en esta temporada. Volvemos a ver a Susan Fischer realizando una denuncia a través de Facebook contra Caputo. Recordemos que él intentó conquistarla y cuando fue rechazado abusó de su poder echándola. Esto generó un debate ya que Joe no comprende realmente su acto e intenta pedir disculpas. Será gracias a su curso que entenderá que realmente estuvo mal. Esto es realmente un disparador para la reflexión sobre muchos de los privilegios que los hombres tienen.

4 . Polycon

Ward fue nombrada Alcaldesa de Prisión para cumplir con el cupo femenino y el de diversidad. Ella realmente estaba convencida de realizar un cambio pero siempre apareció Linda para ponerle límites. Pero, momento: sus guardias no la consideran una autoridad, principalmente Hopper, quien la cuestiona TODO el tiempo. Polycon representa a la perfección que nunca gana el bien ya que luego de varios problemas dentro de prisión Ward pierde su puesto siendo Hellman el nuevo Alcalde…

5 . Asumir las consecuencias

María Ruiz no será la única en conciliarse su pasado. Luschek nos sorprende esta temporada siendo bastante crítico con su postura. Ya lo vimos ser el responsable de arruinar a varias reclusas, principalmente Nicky; será Gloria la que lo haga recapacitar y así asumir su culpabilidad. ¿Manera de redimirse? Ingresar los teléfonos celulares para evitar que la condena de Gloria sea extendida y pueda salir pronto.

6 . Caras que extrañábamos

Ya habíamos adelantado que volveríamos a ver algunas caras que extrañábamos. Comencemos por Maritza y su reencuentro con Flaca siendo uno de los más emotivos y de los que más esperábamos. Pero también volvimos a ver a varios guardias como Wanda Bell, Scott O’Neill, Sam Healy, Larry Bloom junto a Polly. Además, pudimos ver que todas las reclusas de las que nos encariñamos estas 7 temporadas están bien. ¡Gritamos de alegría al ver a Big Boo!

7 . Pennsatucky

¡Ay, ella nos ha hecho emocionar una vez más! En está séptima temporada la vimos intentar superarse retomando las clases para poder terminar el secundario. Le costó y el miedo la llevó a pensar que había fallado y caer en una sobredosis… Nos despedimos de ella de la peor manera. Sin dudas Pennsatucky fue un gran personaje y amamos el homenaje encabezado por Crazy Eyes y Dixon.

8 . Las Díaz

Dayanara está, durante los primeros episodios, bastante perdida. Finalmente, y luego de asesinar a Daddy (por celos), es convencida por Adeola de encabezar el nuevo negocio de ventas de drogas dentro de la cárcel. Recuerden: su madre desde el exterior es la encargada de entrar la droga gracias a Hopper. Pero todo se va a modificar cuando Aleida entre nuevamente en prisión cuando enloqueció al encontrar a su hija con un joven mucho mayor, y traficante: las cosas entre Daya y su madre serán peores, se vuelven rivales. Todo vuelve a cambiar cuando Aleida descubre que el contacto para las drogas que tiene Daya es Eva. No hay final feliz para estas dos…

9 . Piper y Alex

¡Ay, estas dos! Piper está gran parte de los primeros episodios intentando adaptarse a su vida fuera de prisión, a estar lejos de Alex. Todo le saldrá bastante mal hasta que poco a poco comience a aceptar que haber estado reclusa es parte de su vida y no debe ocultarlo. Alex, por su parte, propone abrir la pareja pero esto trae algunos problemas: Vause se involucra con McCullough. ¿Cómo termina todo? Con Alex dejando a Piper y siendo trasladada a Ohio. Aunque, tranquilos, Piper logró hacer todo para que su matrimonio no termine…

10 . Nicky

Esta temporada hizo que Nicky sea MEGA abrazable. Todo lo que sucede con su familia la golpea: el desgaste en Red al padecer demencia (la escena y el diagnóstico de la rusa es devastadora); la locura de Lorna se descontrola al recibir la peor noticia de que su hijo, Sterling, falleció; empieza una relación con Shani, una inmigrante de Egipto que es deportada sabiendo que está sentenciada a muerte en su cultura por ser lesbiana. Nicky intenta resolver todo hasta que se da cuenta del verdadero final.

11 . Taystee

Otro de los personajes que quisimos abrazar, y mucho. Taystee está gran parte de la temporada pérdida, decidida a acabar con su vida. Las cosas con Cindy no mejoran. Se alía con Daya para conseguir la droga que utilizó con Daddy para irse… ¡HORRIBLE! Es Crazy Eyes quien le da algo de esperanza al escribir todo lo sucedido con Piscatella. Pero eso no es suficiente para apelar la condena. Será finalmente su rol como tutora de algunas reclusas lo que la impulsa a seguir, y estamos muy felices por ello.

12 . Digamos que fue un final feliz

La serie terminó, y si bien no hubo realmente una modificación en el sistema (las injusticias persisten, sobre todo en el sistema migratorio… lo sufrimos con el nuevo personaje de Karla Córdova), sabemos que la mayoría de las reclusas con las que comenzamos este camino están bien y cumpliendo su condena: en Ohio, Alex se encuentra con muchas de sus compañeras, entre ellas Judy y Big Boo y muchas que extrañamos luego del motín; Cindy, luego de recuperar la libertad, decide hacerse cargo de su vida para enorgullecer a su madre y contarle la verdad a su hija; Ruiz concilia la idea que su pareja siga adelante y poder ensamblar su familia; Gloria está libre y con sus hijos; Taystee comeinza su programa de microcréditos para reclusas; Alex y Piper siguen juntas.

13 . Poussey Washington

Ella, uno de los pilares de la serie; la motivación de Taystee para seguir adelante; una forma en que el show logró cambiar su tono para volverse aún más crítico. Es su anclaje con la realidad ya que la fundación que idea Taystee ha sido creada para poder brindar asistencia dentro de Estados Unidos.

Resumiendo…

Orange Is The New Black será recordada como una de las grandes producciones que marcó esta última década, que se atrevió a hablar de temas complejos y meterse de lleno no solo en el mundo femenino, sino también en el mundo LGBTQ+ y de las minorías. Algo que queda en claro es que vamos a extrañarla y que siempre será #OrangeForever.