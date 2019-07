Esto es TODO lo que queremos que suceda en la tercera entrega del máximo éxito de Netflix – Stranger Things

En cuanto a la trama, sabemos que será verano en lugar del tradicional Halloween ; sabemos que los niños están creciendo; sabemos que Steve tiene un trabajo de verano en el centro comercial: el resto de los datos están todavía en el aire. A su vez, y peor para nosotros, a diferencia de muchas de las series de adaptación y películas de hoy, Stranger Things no tiene contenido de origen para que los fanáticos puedan extraer sus predicciones.

1 . El amor tiene que golpear a la puerta de Steve

PD: esperemos que Nancy y Robin puedan hacerse amigas. Nancy prácticamente olvidó quién era Steve cuando conoció a Jonathan , así que que los celos no creemos que sean un problema.

2 . Billy o el villano que merecemos

3 . Fisura en el grupo de los chicos

Esto sería una continuación del final de la temporada pasada. Recordemos: en el baile del colegio, Eleven está junto a Mike, Max junto Lucas y Will con una chica desconocida. Pero, ¿y Dustin? Solo, desilusionado por no conquistar a nadie. Nancy medio que “lo salva”, pero es el apartado. Uno de los trailers, el primero, establece la temporada como una historia Coming of Age para nuestra pandilla; está claro que hay tensión entre los chicos, revelando sus primeros males de la pubertad.

Esto es importante porque dará un poco de tensión a la historia y, a su vez, le dará un tono de realidad que debe ser enfrentada de una vez por la serie.Es más, esto podrá abrir más la trama.