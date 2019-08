Esto es TODO lo que queremos ver en la nueva entrega – The Flash

La sexta temporada de The Flash ha iniciado oficialmente con sus grabaciones y hasta ahora poco sabemos de la trama de esta nueva entrega. Es bien sabido que The Flash ha decaído en sus últimas temporadas y es por eso por lo que que los fans pedimos… No, directamente EXIGIMOS ver los siguientes momentos en los episodios venideros.

1 . Menos de Iris

Iris West es un personaje que no ha podido convencer el público. Sabemos que es importante en la vida de Barry Allen , pero parece que se empeñan en demostrarlo en cada capítulo. Recordemos que la serie NO trata de ella, así que, ¡POR FAVOR! menos de ella.

2 . Menos drama

En ocasiones parece que The Flash se ha convertido en una novela: demasiado drama y menos superhéroes. En cada capítulo vemos a alguien llorar (probablemente Iris ), se habla de relaciones amorosas, conflictos, etc.; poco a poco se ha perdido el hilo narrativo de lo que es la trama y pedimos que nuestro superhéroe vuelva a ser lo que era antes.

3 . Mejores villanos

4 . Menos poderes

5 . Nuevos personajes

6 . Una nueva historia

7 . Saber decir adiós

Arrow está por terminar y no sabemos si The Flash seguirá sus pasos, pero sabemos que esta serie no es lo que en un principio así que es importante saber cuándo un espectáculo no da para más. Si esta fuera la temporada final de The Flash, los fans estaríamos conformes, porque parece que los directores se han quedado sin ideas.