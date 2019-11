Esto es todo lo que sabemos hasta hoy sobre la sexta temporada – Peaky Blinders

BBC One o Netflix aún no han anunciado una fecha de lanzamiento oficial para la temporada 6 de Peaky Blinders; sin embargo, sabemos que la filmación comenzará en algún momento a principios de 2020. Según su ya especial andar, no es probable que la temporada 6 se estrene antes del verano de 2021 o más tarde. Entonces, trazando un calendario realista, la temporada 6 de Peaky Blinders se estrenará en Mayo de 2021 en la BBC, se emitirá hasta Junio y luego se lanzará en Julio en Netflix.