Esto es TODO lo que vimos en el segundo tráiler de la tercera temporada – Stranger Things

¡Prepárate para otro viaje aterrador al Upside Down ! La tercera temporada de Stranger Things es sin duda uno de los lanzamientos más esperados del año. La serie de Netflix ha estado fuera de nuestras pantallas hace ya 2 años. ¿Recuerdan cómo? En la segunda temporada Eleven y el grupo finalmente superaron la infestación de Hawkins al cerrar la puerta de Upside Down . Todo muy lindo, pero hace unos días la gente de Netflix dejó un nuevo tráiler… y las cosas parecen que están peor que antes.

1 . La estética recuerda y acentúa a las temporadas anteriores

2 . Will El Sabio al fin tendrá acción

Desde la temporada de debut del programa, Will ha estado relacionado más con el corazón del Upside Down que con la acción real. Inicialmente se vio arrastrado a la otra dimensión antes de que fuera vinculado psíquicamente con ella. El papel que desempeñó fue el de “damisela en apuros” que, aunque era comprensible al principio, se sentía un poco repetitivo cuando terminó la segunda temporada. También le impidió interactuar con Eleven , a pesar de su fuerte vínculo psíquico en la primera temporada.

3 . Lo visual

No hay muchas escenas del Upside Down que sean reconocibles en el tráiler, ya que es probable que se hayan guardado para el lanzamiento real del programa, pero las tomas breves fueron más que suficientes para darnos una idea de qué esperar, y son definitivamente MARAVILLOSAS.

Stranger Things es, sin lugar a dudas, uno de los programas visualmente más impresionantes de la década, por lo que no es sorprendente que el nuevo tráiler contenga algunas tomas impresionantes. El regreso psíquico de Eleven al Upside Down está muy bien filmado desde la distancia. El plano general del Upside Down que se manifiesta en la playa es impresionante y ciertamente sugiere que tanto la cinematografía como los efectos especiales tendrán un estándar aún más alto esta vez.

4 . El villano conocido…

Después de asustar a los espectadores con el Demogorgon en primer año, la serie nos llevó a lo más profundo del Upside Down en la temporada 2 para presentar al The Mind Flayer . Mientras que la criatura anterior era ciertamente un antagonista digno, el segundo monstruo se sentía como el cerebro detrás de cada suceso sobrenatural en Hawkins , así que cuando los fanáticos descubrieron que habría un nuevo monstruo en la temporada 3 se quedaron preguntándose qué pasaría para el Mind Flayer . Afortunadamente, el nuevo tráiler ha confirmado que la criatura diabólica está de regreso y, contra todo pronóstico, ha logrado dejar atrás el Upside Down en un intento por desatar el infierno en Hawkins una vez más.

5 . … pero que falta por conocer

Cuando Eleven empujó al Mind Flayer de vuelta de donde venía y luego cerró esa “puerta”, todos los personajes celebraron. De hecho, TODOS celebramos… hasta que notamos que esa no era la única puerta. ¿El agujero en el árbol donde Nancy entró al Upside Down? Esa era una puerta. ¿La grieta en la pared de la escuela secundaria de la que Eleven emergió (que luego desapareció)? También una puerta. ¿El pasaje subterráneo debajo de la calabaza? Otra puerta más. Si bien es cierto que Eleven cerró la división inicial entre nuestra dimensión y el Upside Down, eso no significa necesariamente que los otros se cerraron al mismo tiempo. Incluso si lo hicieran, el Demogorgon era capaz de crear otros nuevos (¿recuerdas cuando rompió el muro de Joyce Byers?).

El regreso de The Mind Flayer ha obligado a Eleven y a Will a considerar la posibilidad que cerrar la puerta más grande no fuera tan definitiva como pensaban y, al hacerlo, permite a los escritores abordar una de las mayores quejas sobre la segunda temporada de Stranger Things.