Esto fue lo que hizo Henry Cavill para meterse por completo en su papel – The Witcher

Henry Cavill estaba muy comprometido con su papel de Geralt of Rivia en la serie de Netflix, The Witcher, que no abandonó ni un segundo el set de filmación para lograr meterse de lleno en su personaje y en este mundo mágico.

“En Hungría, Henry pasó semanas durmiendo en un remolque justo al lado del set. No regresó al hotel en Budapest, lo que le ahorró una hora todos los días, pero sobre todo significó que durante todo el tiempo de filmación estuvo en el mundo de The Witcher. Eso no sucede muy a menudo. Henry es un actor muy trabajador, sabe qué hacer y ofrece escenas fantásticas”, reveló Tomasz Bagiński, productor ejecutivo de la serie en una reciente entrevista. (Vía ComicBook)

Por supuesto, a nosotros también nos encantaría pasar todos nuestros días sumergidos en el mundo mágico de The Witcher.

La plataforma roja confía plenamente en la producción, pues ya la ha renovado para una segunda temporada antes de su estreno programado para este 20 de diciembre.