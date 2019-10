BA: Creo que de lo que hablan muchas personas, específicamente Martin Scorsese , es que el mercado está saturado con este tipo de contenido. Pero al mismo tiempo creo que es lo que la gente busca en este momento y no puedes evitarlo. Y dudo que Scorsese se haya dado la oportunidad de ver estas películas –no quiero hablar mal de él porque quiero trabajar en uno de sus proyecto algún día–, pero creo que se pueden juzgar muy fácilmente y creer que no tienen nada complejo en ellas o nada humano cuando en realidad no es así.

¿Qué otras historias no contadas veremos en el show? ¿Tendremos la oportunidad de ver a otros personajes del universo de Batman? ¿Cómo se conecta Pennyworth con lo que ya sabemos del personaje?

JB: La gran oportunidad que tenemos es empezar de cero. Nuestra historia está situada en una época que los cómics no han visitado. Muchos de nuestros villanos están basados en la cultura de Inglaterra y en su literatura, no sólo en los cómics de Batman. De hecho, no hay ningún villano de los cómics y creo que no veremos ninguno. Tendríamos que confirmarlo con Bruno [Heller], pero no creo que eso vaya a pasar pronto.

BA: Por ejemplo, tenemos un villano que está basado en un criminal real que mataba niños. Otro antagonista está basado en John Ripper, que era el nieto de Jack the Ripper. Estamos inspirándonos en figuras reales más que en aquellas figuras de Batman que ya conocemos.

¿El show es sólo para fans de Batman o le podría gustar a alguien que no está familiarizado con el personaje?

JB: Definitivamente no es sólo para los fans de Batman. Debo admitir que nuestra respuesta cambia dependiendo de con quién estemos hablando porque estuvimos en Comic-Con y dije lo contrario. [Risas] Pero al menos a mí lo que me llamó la atención del proyecto fue la época en la que está situada la historia y todo el juego que hace con la realidad y la ficción. Nosotros estamos situados mucho antes de la llegada de Batman, entonces no creo que alguien vea nuestro show esperando que eso pase. No lo necesitas, en realidad. Hay suficiente para los fans del superhéroe, pero no necesitas ser fan de él para disfrutarlo.

BA: Opino lo mismo. Hay un poco para todos. Si eres fan, definitivamente vas a captar algunos easter eggs que están en la serie, pero si no lo eres, en realidad no afecta tu experiencia al ver los episodios. Hay momentos que sugieren algo de los cómics, por supuesto, entonces los fans tienen mucho con que entretenerse mientras ven la serie. Pero aquellos que no saben nada del mundo de los cómics no van a sentir la necesidad de ir a comprar uno o buscar qué sucede en Flashpoint, por ejemplo, para entender qué está sucediendo.