Esto fue TODO lo que aconteció en la CONQUE 2019

En el 2017, CONQUE resurgió después de 16 años de ausencia, ofreciendo 4 días de actividades extraordinarias con invitados de primera como Stan Lee, Tom Holland y Laura Harrier. Dos años después, o sea este 2019, y para festejar su 25 aniversario, la CONQUE nos sorprendió con el regreso de Tom Holland, quien en esta ocasión estuvo acompañado de Jake Gyllenhaal para promocionar Spiderman: Far From Home y desde la comarca británica llegó Elijah Wood.

Nuestro querido Frodo tuvo un gran recibimiento en CONQUE. La presentación de Elijah Wood fue de lo mejor de estos 4 días, siendo amigable con los fans al responder a cada una de sus preguntas, ¡y lo disfrutaba! Entre las respuestas a estas preguntas podemos rescatar que el único libro que ha leído de Tolkien es The Hobbit, que su trabajo favorito como actor de voz fue el darle vida al joven Wirt de Over the Garden Wall y que uno de sus más grandes sueños es participar en algún filme de Star Wars. :O

Spiderman: Far From Home es una de las películas más esperadas del 2019, y ésto lo dejaron ver los fans con el gran recibimiento que le dieron a Tom Holland y a Jake Gyllenhaal. Temeroso de revelar algún spoiler de la película, Holland se mostró de lo más precavido al contestar las preguntas pero siempre con Gyllenhaal al pendiente de si estaba por confesar algo que no debía. Un pequeño le preguntó que a qué personaje del Spiderverse le gustaría ver en el MCU y pudiendo decir un spoiler de la película haciendo referencia a un detalle que ya pudimos ver en el nuevo tráiler de Far From Home, Tom solo le contestó al pequeño que le gustaría ver a Spider Gwen. Jake Gyllenhaal relató la historia de cómo conoció a Tom en un restaurante y que en esa ocasión conversaron de lo mucho que les gustaría trabajar en un proyecto juntos, y que nunca imaginaron que en menos de 2 meses lo estarían haciendo dentro del nuevo filme del MCU.

Un evento que marca el primer fin de semana de Mayo en el mundo del cine es el May the 4th, el día de Star Wars y claro que en la CONQUE no faltaron actividades y eventos relacionados con la saga que nació de la mente de George Lucas.

El viernes por la tarde y el domingo por la mañana, los asistentes pudieron gozar de dos premieres. Antes de la proyección de Pokémon: Detective Pikachu se mostró un sneak peak de los primeros 15 minutos de la nueva película de James Gunn titulada Brightburn. Gunn nos presenta la historia de un nuevo tipo de Superman, que realmente se dejará llevar por su lado oscuro.

También se vio algo sobre Tolkien, filme que presenta la historia John Ronald Reuel Tolkien, mejor conocido como J.R.R Tolkien, la mente maestra que nos narró la historia de aquel pequeño hobbit que acompañado de un mago se aventuró en la búsqueda de un anillo. La película muestra una época específica de la vida del famoso escritor, su llegada a la Universidad de Oxford y su repentina salida debido a la detonación de la Primera Guerra Mundial, y no deja de lado nunca un sentimiento de comunidad que siempre sintió al lado de sus 3 grandes amigos.

A pesar de que hubo malos entendidos debido a las dinámicas para regalar las pulseras del evento de Spiderman: Far From Home y la inesperada clausura de la Zona Arcade que es de las favoritas de los asistentes, esto no evito que todos pasaran un buen rato entre cómics, coleccionables, cosplays e invitados de lujo.