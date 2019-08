Si pensaban que BH90210, el revival de Beverly Hills 90210, se trataba de dinero, la respuesta es sí y no. Claro que sí, porque los protagonistas no lo hacen gratis; pero no, porque las cifras que recibirán los 7 actores no son tan elevadas como hubiésemos pensado.

De acuerdo a THR, Jennie Garth, Tori Spelling, Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jason Priestley, Brian Austin Green e Ian Ziering recibieron $70,000 USD por episodio, lo cual es un total de $420,000 USD por los seis episodios que forma este event series.

En el caso de Garth y Spelling, co-creadoras de este nuevo show, recibieron $15,000 USD más por episodio por su crédito como productoras. Mientras que Priestly recibió $46,000 USD más por The Photo Shoot, el tercer episodio de la serie, dirigido por él.