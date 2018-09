Estos 11 corredores superaron, superan y superarán a Michael Schumacher – Los autos locos

1 . Piedro y Roco, Los Hermanos Macana

Ellos son dos trogloditas peludos. Siempre se dijo que sus diseños fueron un reciclado del Capitán Cavernícola . Sus nombres originales son Slag Brothers, Rock and Gravel . Conducen El Rocomóvil , también conocido como The Boulder Mobile, una gran piedra con ruedas. Tiene el número 1 como insignia, aunque ellos solo llegaron 3 veces en primer lugar.

2 . Los Tenebrosos

Llevan el número 2 en su Espantomóvil , originalmente llamado The Creepy Coupe . The Gruesome Twosome , su nombre original, son recordados por ser una pareja formada por un corpulento humanoide y un vampiro de piel púrpura. Su auto lleva un campanario con un dragón, además de varios fantasmas, vampiros, monstruos y brujas. Ellos pueden volar cortas distancias gracias a las alas del dragón. A pesar de esta ayuda extrema, solo llegaron tres veces primeros.

3 . Profesor Locovich

4 . Barón Hans Fritz

El auto número 4 y se llama El Stuka Rakuda, o su nombre original, Crimson Hay Bailer. El Barón, llamado en su idioma original The Red Max, es un as de la aviación. Su auto es una mezcla de automóvil y avión, puede volar pero solo lo justo para pasar por encima de los corredores o los obstáculos que se presentan en el camino. Hans Fritz es el ganador de la primera carrera de la historia de Los Autos Locos llamada See Saw To Arkansas.