Estos actores pueden saltar al estrellato en 2020

El estreno de grandes producciones en este 2020 también significa que muchos actores y actrices tendrán la oportunidad de brillar y ganarse un lugar dentro de los más reconocidos de Hollywood. Ya sea que participen de muchas series o películas importantes, o que solo protagonicen una sola producción que vale por varias, estas son las actuaciones a las que todos deberíamos prestarle atención.

5 . Bryan Tyree Henry

Bryan Tyree Henry puede ser un nombre un poco familiar para algunos, ya que hizo un gran trabajo en el exitoso programa de FX, Atlanta, y en los últimos 2 años ha tenido papeles memorables en If Beatle Street could Talk y Joker, entre otros. Pero eso no se compara con la exposición que tendrá el próximo año…

Henry aparecerá en cuatro películas principales en 2020: la primera será nada más y nada menos que The Eternals, donde interpretará al inventor Phastos; también tiene un papel importante en Godzilla vs Kong; por otro lado, será uno de los protagonistas de la nueva comedia de Melissa McCarthy, Superintelligence, donde interpretará al mejor amigo de la actriz; y finalmente también interpretará a un detective en el próximo drama de Joe Wright, The Woman in the Window, junto a Amy Adams. Sin duda que este puede ser su año para saltar al estrellato.

4 . Jessie Buckley

La cantante y actriz irlandesa Jessie Buckley disfrutó de un gran aumento de popularidad el año pasado después de aparecer en las películas Wild Rose y Judy, así como en el impresionante drama de HBO, Chernobyl, pero el 2020 será mucho más grande.

En primer lugar, aparecerá junto a Robert Downey Jr. en Dolittle, interpretando a la reina Victoria. Por otro lado, también protagonizará el drama Misbehavior. Y, lo más intrigante, aparecerá en la nueva película de Charlie Kaufman titulada I’m Thinking of Ending Things e interpretará el papel de Oraetta Mayflower en la cuarta temporada de Fargo. Dada la calidad de cada producción, esto podría significar un premio Emmy en su futuro cercano.

3 . Jessica Henwick

Jessica Henwick es actualmente más conocida por su trabajo en televisión como Nymeria Sand en Game of Thrones y Colleen Wing en Iron Fist, pero 2020 será una aventura enorme para la actriz inglesa.

Primero, se ganó un papel aún no especificado en Godzilla vs Kong, luego aparecerá en el thriller dirigido por Kristen Stewart, Underwater, en la comedia de aventuras Monster Problems y protagonizará la serie animada de Netflix, Gods & Heroes. Pero eso no es todo: también participa en The Matrix 4, que si bien se estrenará en 2021, es casi seguro que veremos el primer avance de la película antes de fines de 2020.

2 . John David Washington

John David Washington es el hijo de Denzel y es conocido por sus papeles de Ricky Jerret en Ballers de HBO y, más recientemente, por su papel nominado al Globo de Oro como Ron Stallworth en BlacKkKlansman. Pero Washington está a punto de protagonizar una de las producciones más esperadas de 2020.

John está listo para tener un rol central en Tenet, la próxima película de acción y ciencia ficción de Christopher Nolan. Aunque se sabe poco sobre su protagonista aún sin nombre, el primer tráiler deja en claro que Washington será una parte muy importante del film. Además, su nombre es el único que aparece en el marketing de la película hasta ahora, a pesar de que es coprotagonista con Robert Pattinson. Eso sugiere que tienen mucha confianza en él.

1 . Liu Yifei

La actriz chino-estadounidense seguramente estará en boca de todos en 2020 dado que está interpretando el papel de Mulan en la próxima remake live action del amado clásico animado de Disney, nada más ni nada menos.

Aunque Yifei fue centro de una polémica en su país luego de mostrar su apoyo hacia Hong Kong, es probable que el público general haya olvidado todo esto mucho antes de la fecha de lanzamiento de Mulan el 27 de marzo. Todo indica que la película será un éxito comercial tanto en China como en resto del mundo. Eso significa que muchos otros papeles principales serán ofrecidos a Liu luego del estreno de la producción de Disney.