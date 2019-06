Estos animes merecen una versión live action en formato serie YA

Si nos fijamos en la cantidad de programas de anime aclamados por la crítica a lo largo de los años, vemos que hay muchas historias épicas para usar y distribuir a las audiencias occidentales.

Mientras que el anime es tan popular como siempre, transferirlo a la pantalla grande o pequeña ha sido bastante difícil. De alguna manera, los estudios de cine y televisión han logrado tomar algunos de los mejores personajes de Marvel y DC y crear mundos enteros que amamos; sin embargo, cualquier intento de desarrollar cualquier cosa relacionada con el anime ha fracasado. ¿Se acuerdan de Dragonball Evolution? Bueno, mejor no se acuerden.

Solo porque nadie haya hecho justicia al género antes, no significa que alguien no podrá hacerlo en el futuro. La primera esperanza para la redención es Andy Muschietti, director de la reciente It y la próxima película Attack on Titan. Si la película de acción en vivo puede replicar el éxito del anime, entonces es probable que las compuertas se abran y que los estudios intenten capturar todo lo que puedan conseguir.

Aquí algunas de las series que podrían servir para ello.