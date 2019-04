Estos Avengers necesitan tener su propia serie en Disney+

Endgame ya es historia, y si aún no fueron a verla, les recomiendo que de inmediato dejen todo lo que están haciendo y se dirijan a su cine más cercano, pues no es solo una película, es un suceso cultural irrepetible.

4 . Thanos y familia

Empezamos con un spoiler que en realidad no lo es tanto: los buenos ganan al final de Endgame. Thanos muere y su plan no puede llevarse a cabo, pero si tenemos en cuenta la complejidad del personaje y la empatía que generó en ciertas personas, tranquilamente podríamos verlo en un show. Claro, no es un Avenger, pero sus dos hijas si.