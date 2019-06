Estos clásicos del cine de la década de 1980 tendrán una remake en los próximos años

Todo el mundo ama los años ochenta del Siglo XX. Es un período sagrado para las películas, repleto de legendarias películas de acción y clásicos que inspiran films modernos. En cierta forma, si se nos deja decirlo, fue la época dorada del cine. Debido a que la década ahora es un recuerdo lejano y nostálgico, y que los remakes están de moda, muchas de las producciones de esos años estarán siendo revividas dentro de poco. Así que repasemos cuáles son estas películas.

5 . Escape From New York

Si bien la supuesta “nueva versión” de Big Trouble In Little China de The Rock no es realmente una remake, otra película de John Carpenter volverá a la vida en 2020.

Después de largos rumores de gestación y muy poco progreso, en Febrero de 2019 se vio el anuncio: la directora Leigh Whannell había sido contratada para escribir y dirigir el remake. Robert Rodríguez había estado vinculado durante mucho tiempo, pero la abandonó y ahora le corresponde a Whannell traer su nueva versión con nuevos elementos a la pantalla. La directora ya ha dicho abiertamente lo que quiere para este film: conservar los elementos de la película original, pero aportará nuevas ideas al guión. Uno de los objetivos de Whannell es evitar los errores que cometieron con Robocop y Total Recall.

4 . Masters of the Universe

¿Quién no quiere ver otra película de He-Man para reemplazar el clásico, pero a la vez lamentable, film de Masters of the Universe que fue tan mal recibido que básicamente mató a Cannon Films?

Dolph Lundgren siempre ha expresado su sorpresa ante la realidad que nadie lo haya hecho, pero definitivamente lo han intentado y finalmente parece que lo obtendremos en Marzo de 2021, cortesía de los hermanos Aaron y Adam Nee. Protagonizará la película Noah Centineo, el actor de To All the Boys I Loved Before, quien no podría estar más lejos de la imagen de Lundgren si lo intentara…

3 . Scarface

La historia de la producción del remake de Scarface ha sido definida en su mayoría por inicios falsos, con David Yates, Pablo Larrain y David Ayer, todos vinculados al proyecto en varias etapas. El último nombre que apareció dirigirla es Antoine Fuqua, cuya visión incluía intentar convencer a Denzel Washington para que protagonizara la nueva versión.

Muchos informes habían relacionado previamente a Diego Luna para el papel principal, pero eso parece haberse quedado en silencio y el rumor sobre Washington parece sugerir que Fuqua pretende seguir el ejemplo de la nueva versión de 1983 de Brian De Palma de Howard Hawks, cambiando el personaje principal del film. Si algo o alguien puede superar la versión explosiva de De Palma sobre el sueño americano y el exceso, aún está por verse, pero está sucediendo. Eso sí: la fecha de inicio de producción se ha estado postergando bastante.

2 . Highlander

Si bien es un tipo de película de acción diferente a la que se conoce, la noticia de que Chad Stahelski estaría a cargo de una remake de Highlander fue muy emocionante. Incluso, si no fueras tan fanático de la película original, probablemente puedas aceptar que hay un potencial en la historia de fantasía para echar otro vistazo.

Stahelski dijo a principios de este 2019 que estaba trabajando en un medio para convertir la historia en una serie que establezca más la mitología de los guerreros inmortales en lugar de simplemente contar la historia de todos los asesinados en The Game y dejando a Connor Macleod como el último sobreviviente. Definitivamente, es una mitología que vale la pena explorar más y es de esperar que tenga mejores resultados que las secuelas, las mismas que no tuvieron éxito alguno.

1 . Flash Gordon

Flash Gordon está tan completamente arraigada en la estética de los años 80 del Siglo XX que la idea de un remake en los tiempos modernos seguramente es algo extraña. Después de todo, se trataba de una fantasía de ciencia ficción conscientemente kitsch y alegremente tonta y ese tipo de historias ya no se cuentan en la pantalla grande. Claramente, alguien cree que ese tipo de producciones tienen que volver, porque Flash volverá a la vida.

El director de Overlord, Julius Avery, está listo para escribir y dirigir, ya que Matthew Vaughn lamentablemente tuvo que retirarse del proyecto y enfrentará serios desafíos para asegurarse de que la nueva versión del personaje de cómics no esté muy cerca de Star Wars y Guardians Of The Galaxy.